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कठुआ: ऑटो-मेटाडोर की कमी से परेशान ग्रामीण, जन शिकायत शिविर में एसडीएम के सामने रखी समस्या

Nikita Gupta

Updated Sat, 21 Nov 2026 07:47 PM IST Updated Sat, 21 Nov 2026 07:47 PM IST







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हीरानगर के स्प्रैन गांव में जन शिकायत शिविर के दौरान महिलाओं और ग्रामीणों ने ऑटो-रिक्शा व मेटाडोर की कमी, बिजली, पानी और गलियों-नालियों की समस्याएं उठाईं। एसडीएम फूलैल सिंह ने परिवहन यूनियनों और संबंधित विभागों को ग्रामीणों की समस्याओं के समाधान तथा सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। ... और पढ़ें

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