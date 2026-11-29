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Video: जम्मू-पठानकोट हाईवे पर सनसनी, एनसीबी टीम पर फायरिंग कर आरोपी फरार

Nikita Gupta

Updated Sun, 29 Nov 2026 07:43 PM IST Updated Sun, 29 Nov 2026 07:43 PM IST







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जम्मू-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग (एनएच-44) पर कठुआ में विशेष चेकिंग अभियान के दौरान नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की टीम पर एक संदिग्ध ने फायरिंग कर दी। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गया और टीम ने एक अन्य संदिग्ध को पकड़ लिया। ... और पढ़ें

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