कठुआ: महानवमी पर नगरी के प्राचीन माता बालासुंदरी मंदिर में हुआ सामूहिक हवन

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कठुआ के नगरी स्थित प्राचीन माता बालासुंदरी मंदिर में महा नवमी के अवसर पर सामूहिक हवन यज्ञ और पूजन का आयोजन किया गया, जिसमें श्रद्धालुओं ने आहुतियां अर्पित कर क्षेत्र की सुख-समृद्धि और शांति की कामना की। मंदिर के पुजारी संजू पुरी के अनुसार, महानवमी पर हवन करने की यह परंपरा पौराणिक मान्यताओं से जुड़ी है और आज भी पूरी श्रद्धा के साथ निभाई जा रही है।

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