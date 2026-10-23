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कठुआ: 25 अक्तूबर को लखनपुर से निकलेगी बहुजन हक यात्रा, 27 को जम्मू में होगा समापन

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST







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बहुजन हक यात्रा 25 अक्तूबर को कठुआ के लखनपुर से शुरू होकर 27 अक्तूबर को जम्मू के डॉ. बीआर अंबेडकर चौक पर संपन्न होगी। तीन दिवसीय यात्रा के दौरान आरक्षण बैकलॉग की रिक्तियां भरने, सामाजिक न्याय, शिक्षा व रोजगार में समान अवसर और महिला सशक्तीकरण जैसे मुद्दे उठाकर लोगों को संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक किया जाएगा। ... और पढ़ें

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