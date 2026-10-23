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कठुआ: ढोल-नगाड़ों की थाप पर निकली मां दुर्गा की विसर्जन यात्रा, जयकारों से गूंजा कठुआ

Nikita Gupta

Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST Updated Fri, 23 Oct 2026 12:26 PM IST







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कठुआ के कॉलेज मार्ग स्थित पटेल नगर में दुर्गा पंडाल में विधिवत पूजा-अर्चना के बाद मां चंडी की प्रतिमा का विसर्जन किया गया। इस दौरान श्रद्धालुओं ने ढोल-नगाड़ों के साथ भव्य शोभायात्रा निकाली और महामाई के जयकारे लगाते हुए देश, प्रदेश व परिवार की सुख-शांति और समृद्धि की कामना की। ... और पढ़ें

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