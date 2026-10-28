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वीडियो: निषाद कुमार का अंब पहुंचने पर गर्मजोशी से हुआ स्वागत

Krishan Singh

Updated Wed, 28 Oct 2026 03:50 PM IST Updated Wed, 28 Oct 2026 03:50 PM IST







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अंब पहुंचने पर निषाद कुमार का जोरदार स्वागत किया गया। एसडीएम अंब ने निषाद कुमार को टोपी-शॉल पहनाकर सम्मानित किया। पूर्व विधायक बलबीर सिंह और भाजपा पदाधिकारियों ने भी उन्हें सम्मानित किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में प्रशंसक ढोल की थाप पर उनका स्वागत करने पहुंचे। ... और पढ़ें

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