{"_id":"6ae1c892563071c2620bdd31","slug":"video-kutlehar-karwa-chauth-mahila-milan-sammelan-vivek-sharma-jogipanga-2026-10-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ में करवाचौथ पर महिला मिलन सम्मेलन, जोगीपंगा में जुटीं बड़ी संख्या में महिलाएं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

करवाचौथ के उपलक्ष्य पर कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के जोगीपंगा स्थित विधायक विवेक शर्मा के कार्यालय में महिला मिलन सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाओं ने भाग लिया। पारंपरिक गीत-संगीत, शगुन वितरण और प्रीति भोज के बीच महिलाओं ने करवाचौथ का पर्व उत्साह के साथ मनाया। विधायक विवेक शर्मा, जो हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मुख्य प्रवक्ता भी हैं, के नेतृत्व में आयोजित इस सम्मेलन में महिलाओं की भागीदारी देखने को मिली। कार्यक्रम में त्योहार की खुशियों के साथ आपसी मेल-मिलाप का माहौल रहा। विधायक विवेक शर्मा की धर्मपत्नी मृदु शर्मा ने कार्यक्रम में महिलाओं का स्वागत किया और उन्हें करवाचौथ की शुभकामनाएं दीं। इस दौरान महिलाओं को शगुन वितरित किए गए। समारोह में शामिल महिलाओं के लिए प्रीति भोज की विशेष व्यवस्था भी की गई थी। कार्यक्रम के दौरान महिलाओं ने पारंपरिक गीतों पर नृत्य किया और उत्सव का आनंद लिया। करवाचौथ के अवसर पर आयोजित इस मिलन समारोह में महिलाओं को एक-दूसरे से मिलने और त्योहार की खुशियां साझा करने का अवसर मिला। महिला मिलन सम्मेलन में चिंतपूर्णी विधानसभा क्षेत्र के विधायक सुदर्शन सिंह बबलू सहित कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता शामिल हुए। कार्यक्रम में नेताओं और महिलाओं की भागीदारी चर्चा का विषय रही। आयोजकों के अनुसार, सम्मेलन का उद्देश्य करवाचौथ के अवसर पर महिलाओं के साथ त्योहार की खुशियां साझा करना और आपसी मेल-जोल को बढ़ावा देना था। बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी के बीच कार्यक्रम पारंपरिक उत्सव के माहौल में संपन्न हुआ।

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