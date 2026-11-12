{"_id":"6af59fbd783c239ae0004977","slug":"video-una-single-women-shakti-sangathan-celebrates-behan-dooj-2026-11-12","type":"video","status":"publish","title_hn":"जब भाई नहीं तो बहनों ने ही थामा एक-दूसरे का हाथ, ऊना में मनाया अनूठा ‘बहन दूज’ पर्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

त्योहारों की खुशियां अक्सर अपनों के साथ जुड़ी होती हैं। भाई दूज पर बहन के माथे पर भाई का तिलक और भाई की सलामती की कामना इस रिश्ते की खूबसूरती को बयां करती है। लेकिन हर महिला के जीवन में यह खुशी एक जैसी नहीं होती। किसी का मायका नहीं होता, किसी के भाई नहीं होते और किसी के भाई होते हुए भी पारिवारिक परिस्थितियां उन्हें एक-दूसरे से दूर कर देती हैं। ऐसे में जब चारों ओर भाई-बहन के रिश्ते की खुशियां दिखाई देती हैं, तो कुछ महिलाओं के मन में अपनों की कमी और गहरी हो जाती है। इसी भावनात्मक खालीपन को समझते हुए ऊना में एकल नारी शक्ति संगठन ने एक अलग पहल की। संगठन की महिलाओं ने भाई दूज के अगले दिन एक-दूसरे को बहन मानकर ‘बहन दूज’ का पर्व मनाया। यह आयोजन केवल एक त्योहार मनाने तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उन महिलाओं को यह भरोसा देने का प्रयास बना कि रिश्तों का अपनापन केवल खून के संबंधों तक सीमित नहीं होता। मुश्किल समय में साथ खड़े होने वाले लोग भी परिवार का हिस्सा बन सकते हैं। भाई दूज के दिन बहनें अपने भाइयों के माथे पर तिलक लगाती हैं और उनकी लंबी उम्र तथा सुख-समृद्धि की कामना करती हैं। लेकिन जिन महिलाओं के जीवन में भाई या मायके का सहारा नहीं है, उनके लिए यह दिन कई बार भावनात्मक रूप से कठिन हो जाता है। एकल नारी शक्ति संगठन की महिलाओं ने इसी भावना को समझते हुए एक-दूसरे के साथ यह पर्व मनाने का फैसला किया। उन्होंने आपस में बहन बनकर त्योहार की खुशियां साझा कीं और एक-दूसरे को अपनापन देने का संदेश दिया। ‘बहन दूज’ की इस पहल के पीछे एक खूबसूरत सोच है। जीवन में कई बार परिस्थितियां इंसान को अपनों से दूर कर देती हैं, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि उसके जीवन में रिश्तों की जगह हमेशा खाली रहे। जब महिलाएं एक-दूसरे का सहारा बनती हैं, अपनी खुशियां और परेशानियां साझा करती हैं और जरूरत के समय साथ खड़ी होती हैं, तो एक नया भावनात्मक रिश्ता जन्म लेता है। संगठन की यह पहल इसी विश्वास को मजबूत करती है। संगठन की जिला समन्वयक सोनिका ठाकुर ने इस आयोजन के पीछे की खास वजह बताई। उन्होंने बताया कि समाज में ऐसी कई महिलाएं हैं, जो भाई या मायके के अभाव में त्योहारों के दौरान अकेलापन महसूस करती हैं। कुछ महिलाओं के पारिवारिक रिश्ते परिस्थितियों के कारण सामान्य नहीं रह पाए हैं। ऐसी महिलाओं को यह महसूस करवाना जरूरी है कि वे अकेली नहीं हैं। ‘बहन दूज’ के माध्यम से संगठन ने महिलाओं को आपस में जुड़ने, एक-दूसरे को सम्मान देने और भावनात्मक सहारा बनने का अवसर दिया। ऊना में मनाया गया ‘बहन दूज’ यह बताता है कि त्योहारों का असली अर्थ केवल परंपराओं को निभाना नहीं, बल्कि एक-दूसरे की भावनाओं को समझना भी है। किसी के जीवन में भाई की कमी पूरी करना शायद संभव न हो, लेकिन उस कमी से उपजे अकेलेपन को कम करने के लिए साथ जरूर दिया जा सकता है। कभी-कभी एक अपनापन भरा रिश्ता, एक भरोसे का हाथ और साथ होने का एहसास ही किसी के चेहरे पर मुस्कान लौटाने के लिए काफी होता है।

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