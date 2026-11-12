हिमाचल: विकास कार्यों के लिए खरीदा सीमेंट कमरे में पड़ा-पड़ा हुआ खराब, बुढ़वार पंचायत में उठे सवाल

ग्राम पंचायत बुढ़वार में पूर्व पंचायत के कार्यकाल के दौरान खरीदे गए सीमेंट के खराब होने का मामला सामने आया है। पंचायत के एक कमरे में सीमेंट के 35 बैग पड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। सामने आई तस्वीरों में सीमेंट की हालत खराब नजर आ रही है। ऐसे में इसके इस्तेमाल योग्य नहीं रहने की आशंका जताई जा रही है।

सीमेंट का समय पर इस्तेमाल नहीं होने पर उठे सवाल

मामला सामने आने के बाद कई सवाल खड़े हो रहे हैं। विकास कार्यों के लिए खरीदे गए सीमेंट का समय रहते इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? इसे सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी किसकी थी? क्या सीमेंट के भंडारण के लिए उचित व्यवस्था की गई थी? यदि सरकारी धन से खरीदी गई सामग्री खराब हुई है तो इसकी जवाबदेही किसकी होगी?



स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और संबंधित विभाग से मामले की निष्पक्ष जांच करवाने की मांग की है। उन्होंने कहा कि खराब हुए सीमेंट की वास्तविक मात्रा का आकलन किया जाए और यदि लापरवाही सामने आती है तो जिम्मेदार लोगों की जवाबदेही तय की जाए।



बीडीओ ने दिया सख्त कार्रवाई का आश्वासन

इस मामले पर खंड विकास अधिकारी बंगाणा केएल वर्मा ने नियमानुसार कार्रवाई करने की बात कही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि संपत्ति चाहे पिछली पंचायत के कार्यकाल की हो, यदि वह खराब हुई है तो इसके लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि प्रशासन इस मामले में क्या कदम उठाता है और जांच के दौरान सीमेंट की वास्तविक स्थिति तथा उसके खराब होने के कारणों को लेकर क्या तथ्य सामने आते हैं।