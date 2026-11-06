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धनतेरस पर ऊना के बाजारों में उमड़ी भीड़, बर्तन-ज्वेलरी से लेकर गाड़ियों तक जमकर खरीदारी
धनतेरस के पावन अवसर पर ऊना के बाजारों में खूब रौनक देखने को मिली। मुख्य बाजार से लेकर सर्राफा बाजार और अन्य मार्केट में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। लोग अपनी पसंद और जरूरत के अनुसार शुभ मुहूर्त में सामान खरीदने के लिए बाजार पहुंचे।
धनतेरस पर पारंपरिक खरीदारी को लेकर लोगों में खासा उत्साह देखने को मिला। बाजार में सबसे अधिक भीड़ बर्तनों और ज्वेलरी की दुकानों पर रही। लोग शुभ मुहूर्त में अपनी पसंद के बर्तन और आभूषण खरीदते नजर आए।
दूसरी ओर इलेक्ट्रॉनिक सामान की खरीदारी के लिए भी लोग शोरूम पहुंचे। ग्राहकों ने इंडक्शन, वाशिंग मशीन, फ्रिज सहित अन्य इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं की खरीदारी की। धनतेरस के चलते इलेक्ट्रॉनिक्स बाजार में भी अच्छी चहल-पहल रही।
धनतेरस पर ऑटोमोबाइल सेक्टर में भी ग्राहकों की दिलचस्पी देखने को मिली। लोगों ने दोपहिया वाहनों से लेकर चारपहिया वाहनों तक की खरीदारी की। त्योहार के शुभ अवसर पर वाहन खरीदने को लेकर भी लोगों में खासा उत्साह रहा।
ऊना के बाजारों में बर्तन, आभूषण, इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहनों की खरीदारी से हर तरफ त्योहार की रौनक दिखाई दी।
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