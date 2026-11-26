{"_id":"6b081bb8048b92b2540626c2","slug":"video-una-chintpurni-festival-to-feature-a-showcase-of-punjabi-music-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: चिंतपूर्णी महोत्सव में सजेगी पंजाबी संगीत की महफिल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

चिंतपूर्णी महोत्सव की सांस्कृतिक संध्याओं में इस बार पंजाबी संगीत का रंग देखने को मिलेगा। महोत्सव में 4 दिसंबर को मशहूर पंजाबी गायक सुख-ई प्रस्तुति देंगे, जबकि 5 दिसंबर की सांस्कृतिक संध्या स्थानीय कलाकारों के नाम रहेगी। वहीं, 6 दिसंबर को पंजाबी गायक जस्सी गिल और बब्बल राय अपनी प्रस्तुतियों से दर्शकों का मनोरंजन करेंगे। 5 दिसंबर को स्थानीय कलाकारों को अपनी प्रतिभा प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा। इस दौरान क्षेत्र के कलाकार हिमाचली लोक संस्कृति, संगीत और कला की झलक प्रस्तुत करेंगे।

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