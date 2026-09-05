ऊना: स्कॉलर यूनिफाइड स्कूल के तीन विद्यार्थियों का एमबीबीएस में चयन, 51-51 हजार रुपये से सम्मानित

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स्कॉलर यूनिफाइड सीनियर सेकंडरी स्कूल ऊना के तीन होनहार विद्यार्थियों ने एमबीबीएस में चयनित होकर स्कूल और जिले का नाम रोशन किया है। शिक्षक दिवस के अवसर पर आयोजित सम्मान समारोह में स्कूल प्रबंधन ने तीनों विद्यार्थियों को सम्मानित किया। ध्रुव का चयन आईजीएमसी शिमला, जसनूर कौर का श्री राधा कृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और कशिश शर्मा का डॉ. वाईएस परमार मेडिकल कॉलेज नाहन में हुआ है। स्कूल के एमडी धीरज शर्मा की अध्यक्षता में आयोजित समारोह में तीनों विद्यार्थियों को पगड़ी पहनाकर सम्मानित किया गया। साथ ही प्रत्येक विद्यार्थी को 51-51 हजार रुपये की सम्मान राशि प्रदान की गई। धीरज शर्मा ने कहा कि यह उपलब्धि विद्यार्थियों की कड़ी मेहनत, अभिभावकों के सहयोग और शिक्षकों के मार्गदर्शन का परिणाम है। उन्होंने कहा कि तीनों विद्यार्थी भविष्य में बेहतर चिकित्सक बनकर समाज और क्षेत्र का नाम रोशन करेंगे।

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