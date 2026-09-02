ऊना: घर-घर जाकर बताईश्री सिद्ध बाबा बालक नाथ की गाथा, गोगा नवमी तक चलेंगे कार्यक्रम

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श्री सिद्ध बाबा बालक नाथ रूपी मंदिर डीहर की मंडली पिछले लंबे समय से रक्षाबंधन से गुगा नवमी तक घर-घर जाकर सिद्ध बाबा बालक नाथ का गुणगान किया जाता है। साथ ही मंदिर के पुजारी व मंडली के गायक रागी विजय व चेला यशपाल शर्मा सहित सभी टीम सदस्यों की सभी परिवार सदस्यों की सुख शांति समृद्धि और सफलता की कामना की जाती है।

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