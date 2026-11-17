{"_id":"6afc38ff87b47a5b27011023","slug":"video-students-showcase-talent-in-essay-and-quiz-competitions-will-represent-the-district-in-20-state-level-events-2026-11-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: विद्यार्थियों ने निबंध व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा, 20 राज्य स्तरीय स्पर्धा में करेंगे प्रतिनिधित्व","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
ऊना: विद्यार्थियों ने निबंध व प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में दिखाई प्रतिभा, 20 राज्य स्तरीय स्पर्धा में करेंगे प्रतिनिधित्व
इलेक्टोरल लिटरेसी क्लब के तहत मंगलवार को बचत भवन ऊना में जिला स्तरीय निबंध एवं प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता आयोजित की गई। विद्यार्थियों को चुनावी प्रक्रिया और मतदान के महत्व से परिचित करवाने के उद्देश्य से आयोजित इस प्रतियोगिता में जिले के सभी विधानसभा क्षेत्रों के 100 विद्यार्थियों ने भाग लिया। कार्यक्रम की अध्यक्षता अतिरिक्त उपायुक्त इशांत जसवाल ने की। इस अवसर पर तहसीलदार निर्वाचन सुमन कपूर, नायब तहसीलदार अजय शर्मा, जिला भाषा अधिकारी निक्कू राम, अनुभाग अधिकारी डाइट कश्मीर सिंह, डिप्टी डायरेक्टर क्वालिटी एजुकेशन नीरज गर्ग सहित अधिकारी एवं कर्मचारी उपस्थित रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।