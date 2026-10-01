{"_id":"6abe2fd4411ce3541f0c2773","slug":"video-ssrvm-una-grand-carnival-300-students-enjoy-fun-activities-2026-10-01","type":"video","status":"publish","title_hn":"एसएसआरवीएम ऊना में भव्य कार्निवल, 300 से अधिक बच्चों ने झूलों और मनोरंजक गतिविधियों का लिया आनंद","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

एसएसआरवीएम ऊना में विद्यार्थियों के लिए एक भव्य कार्निवल का आयोजन किया गया। कार्निवल में 300 से अधिक बच्चों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा लिया। पूरा विद्यालय परिसर दिनभर उमंग, उत्साह और खुशियों से भरा नजर आया। बच्चों के मनोरंजन के लिए कार्निवल में 24 अलग-अलग गतिविधियों और झूलों की व्यवस्था की गई थी। स्कूल पहुंचते ही बच्चों में इन गतिविधियों को लेकर खास उत्साह देखने को मिला। कार्निवल में व्हाइट कैसल, पिंक कैसल, येलो-ब्लू बाउंसी, रॉकेट, फ्रोजन बाउंसी, यूनिकॉर्न बाउंसी और पिरामिड राइड जैसी कई गतिविधियां बच्चों के लिए आकर्षण का केंद्र रहीं। इसके अलावा हेलीकॉप्टर बाउंसी, बबल हाउस, बुल्स आई, पीकॉक राइड, स्नेक एंड लैडर और ट्रेन जैसी गतिविधियों का भी बच्चों ने खूब आनंद लिया। कार्निवल में बच्चों के लिए तीन बड़े वाटर पूल, वाटर रोलर, वाटर स्लाइड और रेन डांस की भी व्यवस्था की गई थी। गर्मजोशी और उत्साह से भरे माहौल में बच्चों ने इन गतिविधियों में जमकर मस्ती की। इसके अलावा डीजे, सेल्फी एरिया, आर्चरी, टेनिस, पॉटरी, बर्मा ब्रिज और बैलून डेकोरेशन जैसी गतिविधियों ने भी आयोजन को खास बना दिया। कार्निवल के दौरान बच्चों ने अलग-अलग गतिविधियों और झूलों का भरपूर आनंद लिया। दोस्तों के साथ खेलना, नई गतिविधियों को आजमाना और पूरे परिसर में उत्साह के साथ घूमना उनके लिए एक यादगार अनुभव रहा। आयोजन ने बच्चों को पढ़ाई के साथ मनोरंजन, मित्रता और खुशियों से भरा माहौल भी दिया। स्कूल के प्रबंध निदेशक सुमेश कुमार शर्मा ने कार्निवल की सराहना करते हुए कहा कि बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा के साथ खेलकूद, मनोरंजन और आनंददायक गतिविधियां भी जरूरी हैं। उन्होंने इस तरह के आयोजन को बच्चों के लिए उपयोगी बताया। प्रधानाचार्या बृज बाला शर्मा ने बच्चों की उत्साहपूर्ण भागीदारी पर खुशी जताई। उन्होंने कार्निवल को सफल बनाने के लिए शिक्षकों और पूरी आयोजन टीम के सामूहिक प्रयासों की सराहना की। कार्निवल का समापन बच्चों के चेहरों पर मुस्कान और ढेर सारी खूबसूरत यादों के साथ हुआ।

... और पढ़ें