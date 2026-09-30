Una News: ढाबा कर्मचारी की मौत के मामले में दोनों आरोपी न्यायिक हिरासत में

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पुलिस के अनुसार दोनों आरोपी इससे पहले टाहलीवाल पुलिस के रिमांड पर थे। पांच दिन के रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपियों से पूछताछ कर घटना से जुड़े विभिन्न पहलुओं की जानकारी जुटाई। पुलिस मामले में तकनीकी, चिकित्सकीय और फोरेंसिक साक्ष्यों के आधार पर जांच आगे बढ़ा रही है। मृतक केशव थापा की पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान मौत होने के बाद पुलिस ने मामले में मामले की जांच शुरू की।डीएसपी हरोली मोहन रावत ने बताया कि पुलिस को पीजीआई से केशव की पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। रिपोर्ट मिलने के बाद मौत के कारण और शरीर पर आई चोटों से जुड़े तथ्यों की स्थिति और स्पष्ट होने की उम्मीद है। इसके आधार पर पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई करेगी।टाहलीवाल बाजार स्थित मित्रां दा ढाबा में काम करने वाला नेपाली मूल का कर्मचारी केशव 22 सितंबर को अजौली मोड़ के पास बेहोशी की हालत में मिला था। उसके सिर, मुंह, कान, आंख और गले के आसपास चोटें आई थीं। उसके भाई अमित थापा ने ढाबा संचालक और उसके साथियों पर मारपीट का शक जताया था। इसके बाद पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार के दौरान केशव की मौत हो गई। पुलिस ने अब इस मामले में हत्या का मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है।