सीएम सुक्खू बोले: आउटसोर्स कर्मियों के लिए बनेगी ठोस नीति; भाजपा पर निशाना साधते हुए कहा- कई गुटों में बंटी

मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार आउटसोर्स कर्मियों के लिए ठोस नीति बनाने की दिशा में काम कर रही है, ताकि उनका शोषण न हो। शनिवार को नादौन में पत्रकारों से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार ऐसे कर्मियों के हितों को सुरक्षित करने के लिए गंभीरता से प्रयास कर रही है। भाजपा पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश भाजपा को उनकी हर बात बुरी लगती है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में भाजपा कई गुटों में बंट चुकी है।

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