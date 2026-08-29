हिमाचल: डेंटल डॉक्टरों और फैकल्टी की सेवानिवृत्ति अब 31 मार्च को 2027 को होगी, अधिसूचना जारी

हिमाचल प्रदेश के डेंटल स्वास्थ्य सेवाएं दे रहे मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के फैकल्टी सदस्यों को भी सरकार ने राहत दी है। 31 मार्च 2027 से पहले सेवानिवृत्त होने वाले डेंटल हेल्थ सर्विसेज के मेडिकल अधिकारियों और दंत स्वास्थ्य शिक्षा के फैकल्टी सदस्यों को अब 31 मार्च 2027 को ही सेवानिवृत्त किया जाएगा। सरकार ने जनहित में फंडामेंटल रूल-56 में संशोधन कर यह व्यवस्था लागू की है। डेंटल सर्विसेज के इन अधिकारियों के एसोसिएशन ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू से विधानसभा परिसर में वीरवार को भेंट कर यह मामला उठाया था।

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