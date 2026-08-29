डाक विभाग में निकली बंपर नाैकरियां: हिमाचल सर्किल में भरे जाएंगे 335 पद, जानें ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि

इतना मिलेगा वेतन

दसवीं कक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर मेरिट सूची तैयार की जाएगी। इसी के आधार पर चयन प्रक्रिया पूरी होगी। इसके लिए आयु सीमा 18 से 40 वर्ष निर्धारित है। आरक्षित वर्गों को नियमानुसार आयु सीमा में छूट मिलेगी। सामान्य, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए शुल्क 100 रुपये है, जबकि एससी, एसटी, दिव्यांग और सभी महिला अभ्यर्थियों को शुल्क से छूट दी गई है। ब्रांच पोस्टमास्टर यानी बीपीएम को 12,000 से 29,380 रुपये प्रति माह और असिस्टेंट ब्रांच पोस्टमास्टर यानी एबीपीएम/डाक सेवक 10,000 से 24,470 रुपये प्रति माह वेतन मिलेगा।