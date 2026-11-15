Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
विज्ञापन
Hindi News ›   Video ›   Himachal Pradesh ›   Una News ›   maa chintpurni temple heavy rush sunday darshan waiting time

ऊना: मां चिंतपूर्णी के दरबार में उमड़ा श्रद्धा का सैलाब, सुबह 3:30 बजे खोलने पड़े मंदिर के कपाट; दर्शन को लगा दो घंटे तक इंतजार

Sun, 15 Nov 2026 03:18 PM IST
Ankesh Dogra
Ankesh Dogra Ankesh Dogra
Updated Sun, 15 Nov 2026 03:18 PM IST
maa chintpurni temple heavy rush sunday darshan waiting time
धार्मिक नगरी चिंतपूर्णी में रविवार को मां चिंतपूर्णी के दरबार में श्रद्धा का सैलाब उमड़ पड़ा। रविवार की छुट्टी होने के चलते सुबह तड़के से ही श्रद्धालुओं के पहुंचने का सिलसिला शुरू हो गया था। भक्तों की बढ़ती संख्या को देखते हुए मंदिर प्रशासन को सुबह करीब 3:30 बजे ही मंदिर के कपाट श्रद्धालुओं के दर्शन के लिए खोलने पड़े। रविवार को दिनभर मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी चहल-पहल देखने को मिली। माता रानी के दर्शनों के लिए भक्तों की लंबी कतारें पुराने बस स्टैंड से आगे तक पहुंच गईं। सुबह से लेकर शाम तक श्रद्धालुओं की लाइनें लगातार लगी रहीं। भारी भीड़ के चलते श्रद्धालुओं को माता रानी के दर्शन करने के लिए करीब डेढ़ से दो घंटे तक इंतजार करना पड़ा। हालांकि, लंबा इंतजार करने के बावजूद भक्तों में मां के दर्शनों को लेकर खासा उत्साह देखने को मिला। श्रद्धालु कतारों में लगकर अपनी बारी का इंतजार करते रहे। रविवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ के बीच सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर भी सवाल खड़े हुए। पुराने बस स्टैंड से लेकर नीचे की ओर लगी लंबी कतारों में सुरक्षा कर्मियों की कमी साफ दिखाई दी। भीड़ को नियंत्रित करने और कतारों में व्यवस्था बनाए रखने के लिए इस क्षेत्र में पर्याप्त सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की आवश्यकता महसूस हुई। खासकर जब श्रद्धालुओं की कतारें काफी दूर तक पहुंच गई थीं, उस समय भीड़ प्रबंधन और सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत दिखाई दी। रविवार को उमड़ी भारी भीड़ ने एक बार फिर मां चिंतपूर्णी के प्रति श्रद्धालुओं की अटूट आस्था को दर्शाया। सुबह तड़के से लेकर शाम तक भक्त माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचते रहे। लंबा इंतजार भी श्रद्धालुओं के उत्साह को कम नहीं कर पाया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

Recommended

मुक्तसर के शराब ठेकेदार के घर एनसीबी की रेड

NCB raids the home of a liquor contractor in Muktsar
Chandigarh-Punjab
15 Nov 2026

प्रेमनगर में पुलिस मुठभेड़, गोकशी का आरोपी पैर में गोली लगने से घायल

Police encounter in Premnagar; accused in cow slaughter case injured after being shot in the leg
Dehradun
15 Nov 2026

कानपुर: रुद्रा ग्रीन्स अपार्टमेंट की छठी मंजिल से गिरकर कारोबारी के इकलौते बेटे की मौत

Kanpur Businessmans only son dies after falling from the sixth floor of Rudra Greens Apartment
Kanpur
15 Nov 2026

सीतापुर में ओवरलोड ट्रैक्टर ने बाइक सवार भाई और दो बहनों को कुचला, तीनों की मौके पर मौत

overloaded tractor crushed brother and two sisters riding bike In Sitapur all three died on spot
Sitapur
15 Nov 2026

श्रीनगर: फरासू के पास चमधार स्लाइडिंग जोन में स्कूटी खाई में गिरी

Srinagar: A scooter fell into a gorge at the Chamdhar sliding zone near Farasu.
Pauri
15 Nov 2026
विज्ञापन

VIDEO: कपाट बंद होने से पहले बदरीनाथ धाम में बर्फबारी, बढ़ी ठंड

VIDEO: Snowfall at Badrinath Dham before the closing of the portals; temperatures drop
Chamoli
15 Nov 2026

एमपी: बमोरी में 20-25 दिनों से बिजली संकट, किसानों को चार घंटे भी नहीं मिल रही; विधायक ने सुनाई खरी-खरी

Bamori MLA raised the question from the stage under the Chief Minister's Public Confidence Campaign.
Guna
15 Nov 2026
विज्ञापन

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक! पहले बढ़ेगी ठंड, फिर होगी बारिश

मध्य प्रदेश में मौसम का डबल अटैक! पहले बढ़ेगी ठंड, फिर होगी बारिश
Madhya Pradesh
15 Nov 2026

लखनऊ के बख्शी का तालाब क्षेत्र में सुबह से छाया घना कोहरा, सड़कों पर सन्नाटा

Dense fog engulfed Lucknow Bakshi Ka Talab area since morning leaving the streets deserted
Lucknow
15 Nov 2026

राजसी स्वरूप में सजे बाबा महाकाल: चंद्रमा-त्रिशूल और त्रिनेत्र से किया श्रृंगार, भस्म आरती में उमड़े श्रद्धालु

Lord Mahakaleshwar Appears In Majestic Royal Form During Bhasma Aarti, Anointed With Sacred Bhasma
Madhya Pradesh
15 Nov 2026

बेस अस्पताल की मांग को लेकर विधायक आवास के बाहर धरने पर बैठे लोग

People sit on a protest outside the MLA's residence, demanding a base hospital.
Chamoli
15 Nov 2026

रानीपुर झाल के पास रपटे पर बनेगा डबल लेन पुल, कुंभ बजट से मिलेगी बड़ी सौगात

A double-lane bridge will be constructed on the causeway near Ranipur Jhal; a major gift to be funded through the Kumbh budget.
Haridwar
15 Nov 2026

ट्रेड यूनियन नेताओं ने की श्रमिक नेताओं पर दर्ज मुकदमे वापस लेने की मांग 22 नवंबर को मजदूर महापंचायत का ऐलान

Trade union leaders demand withdrawal of cases filed against labor leaders 'Mazdoor Mahapanchayat' (grand assembly of workers) announced for November 22
Haridwar
15 Nov 2026

VIDEO: सपा के दलित सम्मेलन से पहले बुद्धा पार्क में भाजपा का बुद्ध वंदना एवं हवाई पुष्प बर्षा कार्यक्रम।

Ahead of the SP’s Dalit conference, the BJP is holding a ‘Buddha Vandana’ (reverence to Buddha) event at Buddha Park, featuring a ceremonial showering of flowers from the air.
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: राजेश हत्याकांड में पुलिस जांच पर परिजनों को ऐतराज, एसएसपी से की ये मांग

Rajesh murder case: Family members raise objections to police investigation.
Mathura
14 Nov 2026

Video: ब्लॉक क्रीड़ा प्रतियोगिता में नहटोली और चौरंगाबीहड़ के छात्र-छात्राओं का रहा दबदबा

Block-level sports competition: Students from Nahtoli and Chaurangabihad dominated.
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: भोगांव के रामलीला मैदान में 2.75 करोड़ से विकास कार्य

Ramlila Maidan revamped at a cost of Rs 2.75 crore; Cabinet Minister Jaiveer Singh inaugurates the development works.
Mainpuri
14 Nov 2026

मथुरा: एशियन पैरा गेम्स में पदक विजेता राम रतन सिंह को किया सम्मानित

Asian Para Games medalist Ram Ratan Singh felicitated in Mathura.
Mathura
14 Nov 2026

VIDEO: खरना के साथ शुरू हुआ 36 घंटे के निर्जला व्रत का संकल्प

With Kharna, the observance of a 36-hour fast without water begins.
Mathura
14 Nov 2026

VIDEO: खेत की जुताई के दौरान रोटावेटर में फंसकर युवक की मौत

A young man died after getting stuck in a rotavator while ploughing a field.
Etah
14 Nov 2026

ताजमहल मेट्रो स्टेशन पर आतंकी हमले की मॉक ड्रिल, 85 जवानों ने संभाला मोर्चा; दो संदिग्ध गिरफ्तार

UP: 85 soldiers conduct mock drill for terror attack at Taj Mahal Metro station; two suspects arrested
Agra
14 Nov 2026

VIDEO: नेहरू के विचार और राष्ट्र निर्माण में योगदान सदैव प्रेरणास्रोत रहेंगे : मुकेश धनगर

Nehru's thoughts and contribution to nation building will always be a source of inspiration: Mukesh Dhangar
Mathura
14 Nov 2026

सुमिरन संस्था के 17वें राष्ट्रीय कवि सम्मेलन में हास्य, व्यंग्य और संवेदनाओं का संगम, देर रात तक गूंजी तालियां

confluence of humor, satire, and deep emotion at 17th National Poets' Gathering organized by Sumiran Sanstha
Kanpur
14 Nov 2026

VIDEO: छठ पर घर लौटने वालों की भीड़ बढ़ी, ट्रेनों के जनरल कोच फुल

Crowds of people returning home for Chhath increased, general coaches of trains filled up
Mathura
14 Nov 2026

कानपुर: पनकी छठ पूजा घाट पर बेदी की पूजा कर महिलाएं रील बनाती दिखीं

Kanpur: Women seen making reels after performing rituals at the 'vedi' at Panki Chhath Puja ghat
Kanpur
14 Nov 2026

गौचर मेले का आगाज, प्रभात फेरी और मार्चपास्ट में स्कूली बच्चों ने दिखाया उत्साह

Gauchar Fair begins; school children show enthusiasm in the morning procession and march-past.
Chamoli
14 Nov 2026

घनसाली को मिली 39.33 लाख के इनडोर बैडमिंटन कोर्ट की सौगात, विधायक शक्तिलाल शाह ने किया शुभारंभ

Ghansali receives an indoor badminton court worth ₹39.33 lakh; inaugurated by MLA Shaktilal Shah.
Tehri
14 Nov 2026

VIDEO: डालीगंज से कुड़ियाघाट तक जाने वाले पुल का कार्य पूरा, उद्धाटन नहीं हुआ, लोगों ने आना-जाना शुरू किया

VIDEO: डालीगंज से कुड़ियाघाट तक जाने वाले पुल का कार्य पूरा, उद्धाटन नहीं हुआ, लोगों ने आना-जाना शुरू किया
Lucknow
14 Nov 2026

अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह की सगाई के लिए अंदर से तैयार किया गया पंडाल

अलीगढ़ में मंत्री संदीप सिंह की सगाई के लिए अंदर से तैयार किया गया पंडाल
Aligarh
14 Nov 2026

नोएडा के वर्ल्ड्स ऑफ वंडर में 'अपने-अपने राम' कार्यक्रम, कुमार विश्वास ने सुनाया श्रीराम विवाह प्रसंग

Apne-Apne Ram event held at Worlds of Wonder Noida Kumar Vishwas narrates episode of Lord Ram wedding
Noida
14 Nov 2026
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed