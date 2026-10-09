{"_id":"6ac8843090fe926a08084a02","slug":"video-maa-chintpurni-temple-floral-decoration-shardiya-navratri-himachal-2026-10-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"हिमाचल: देशी-विदेशी फूलों से सज रहा मां चिंतपूर्णी का दरबार, नवरात्रों से पहले मंदिर में तैयारियां तेज","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

शारदीय नवरात्रों के आगमन से पहले मां चिंतपूर्णी के दरबार में तैयारियां तेज हो गई हैं। मंदिर परिसर को रंग-बिरंगे देशी-विदेशी फूलों से सजाया जा रहा है। फूलों की सजावट से मंदिर को भव्य और आकर्षक रूप देने का काम वीरवार शाम से शुरू किया गया। 11 अक्टूबर से शुरू होने वाले शारदीय नवरात्रों को लेकर मंदिर परिसर में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। इस दौरान देश-विदेश से बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के मां के दरबार में पहुंचने की संभावना है। मंदिर की विशेष सजावट कानपुर के श्रद्धालुओं की ओर से करवाई जा रही है। इसके लिए लुधियाना से एक विशेष टीम चिंतपूर्णी पहुंची है। टीम मंदिर परिसर में अलग-अलग रंगों के फूलों और सजावटी सामग्री से मां के दरबार को आकर्षक बनाने में जुटी है। नवरात्रों के दौरान मंदिर पहुंचने वाले श्रद्धालुओं को भव्य और भक्तिमय वातावरण का अनुभव कराने के लिए विशेष सजावट की जा रही है। मंदिर परिसर को फूलों से सजाने का काम शनिवार तक पूरा होने की उम्मीद है। शारदीय नवरात्रों के दौरान मां चिंतपूर्णी के दरबार में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के पहुंचने की संभावना है। ऐसे में फूलों से सजा मंदिर परिसर भक्तों के लिए खास आकर्षण बन सकता है। नवरात्रों को लेकर मंदिर क्षेत्र में उत्साह का माहौल है।

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