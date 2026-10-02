{"_id":"6abf3d0bfc5d438bbe0a34bf","slug":"video-kutlehar-development-discrimination-protest-bangana-virender-kanwar-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: कुटलैहड़ के विकास में भेदभाव के खिलाफ बंगाणा में आंदोलन शुरू, वीरेंद्र कंवर बोले- मांगें नहीं मानीं तो होगा व्यापक संघर्ष","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना जिले के बंगाणा में कुटलैहड़ सेवा संगठन और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र के विकास में कथित भेदभाव के विरोध में आंदोलन शुरू किया है। आंदोलनकारियों ने सरकार के खिलाफ रोष जताते हुए कुटलैहड़ में सड़क, पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा समेत जरूरी विकास कार्यों को प्राथमिकता देने की मांग की। पूर्व मंत्री एवं कुटलैहड़ के पूर्व विधायक वीरेंद्र कंवर ने कहा कि क्षेत्र की जनता के साथ विकास के मामले में किसी भी तरह का भेदभाव स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने चेतावनी दी कि मांगों पर जल्द ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और व्यापक किया जाएगा।

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