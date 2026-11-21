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ऊना: सेरी में विशेष ग्राम सभा, तंबाकू के दुष्प्रभावों पर डीएसपी अनिल पटियाल ने दी जानकारी
युवाओं को नशे और तंबाकू के दुष्प्रभावों से बचाने तथा गांव स्तर पर नशे के खिलाफ जनजागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से उपमंडल अंब के तहत ग्राम पंचायत सेरी में तंबाकू फ्री यूथ कैंपेन 4.0 के तहत विशेष ग्राम सभा का आयोजन किया गया। पंचायत प्रधान रंजू वाला की अध्यक्षता में आयोजित इस कार्यक्रम में डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। वहीं, अंब न्यायालय के अधिवक्ता पुष्पेंद्र शर्मा और भारतीय स्टेट बैंक के अधिकृत लोकमित्र केंद्र संचालक श्याम सुंदर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। इस मौके पर बीडीसी सदस्य मनजीत कौर, उपप्रधान सरवन सिंह, सभी वार्ड पंचों सहित लगभग 80 ग्राम सभा सदस्य उपस्थित रहे।
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