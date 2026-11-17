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बंगाणा: मलांगड़ पंचायत के ननांवी नरुह वाया ब्रेह सड़क का निर्माण कार्य जल्द
कुटलैहड़ विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली पंचायत मलांगड़ में सड़क सुविधा से वंचित लोगों की वर्षों पुरानी मांग अब जल्द पूरी होने की उम्मीद जगी है। ननांवी नरुह वाया ब्रेह सड़क के निर्माण कार्य को शुरू करवाने को लेकर पंचायत प्रधान रेखा देवी, उपप्रधान संजय शर्मा सहित पंचायत के अन्य वार्ड सदस्यों एवं क्षेत्र के लोगों ने कुटलैहड़ के विधायक विवेक शर्मा से मुलाकात की। इस दौरान प्रतिनिधिमंडल ने सड़क निर्माण से संबंधित मांग को प्रमुखता से उठाते हुए जल्द कार्य शुरू करवाने का आग्रह किया। विधायक विवेक शर्मा ने आश्वासन दिया कि सड़क के निर्माण कार्य को जल्द शुरू करवाने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे।
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