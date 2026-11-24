{"_id":"6b05827e4da504abbe0cb863","slug":"video-car-and-motorcycle-collide-in-diyada-rider-sustains-serious-injuries-2026-11-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: दियाड़ा में कार और बाइक की टक्कर, सवार गंभीर घायल","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ऊना-धर्मशाला राष्ट्रीय राजमार्ग पर दियाड़ा के समीप कार और बाइक के बीच भीषण सड़क हादसा हो गया। हादसे में बाइक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद बाइक सवार बीच सड़क पर गिर पड़ा। हादसे में बाइक सवार को गंभीर चोटें आईं। डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने हादसे की पुष्टि करते हुए बताया कि दुर्घटना का मामला सामने आया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

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