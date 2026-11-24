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प्राप्त जानकारी के अनुसार शिवनाथ अपनी बाइक सहित सड़क पर घायल अवस्था में पड़ा हुआ था। उसके सिर पर गंभीर चोट आई हुई थी। स्थानीय लोगों ने उसे निजी गाड़ी में उपचार के लिए क्षेत्रीय अस्पताल ऊना पहुंचाया, जहां चिकित्सक ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस थाना गगरेट में इस मामले में अज्ञात वाहन चालक के खिलाफ संदेह के आधार पर एफआईआर दर्ज की है। पुलिस हादसे के कारणों की जांच में जुटी हुई है।डीएसपी अंब अनिल पटियाल ने बताया कि हादसे की सूचना मिलने के बाद मामले की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस अज्ञात वाहन चालक का पता लगाने के लिए विभिन्न पहलुओं से जांच की जा रही है।