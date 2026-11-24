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ऊना। गुरु नानक देव के प्रकाश पर्व पर मंगलवार को ऊना स्थित किला बाबा साहिब सिंह बेदी में धार्मिक आयोजन किया गया। गुरु नानक देव के वंशज बाबा सरबजोत सिंह बेदी और क्षेत्र की संगत की मौजूदगी में सुबह श्री अखंड पाठ साहिब के भोग डाले गए। इसके बाद रागी जत्थों ने कथा-कीर्तन कर संगत को गुरुवाणी से निहाल किया। इस दौरान बलविंद्र सिंह, इकबाल सिंह, अनिल सिंह और राज उदय सिंह ने शबद कीर्तन के माध्यम से गुरु नानक देव के जीवन और शिक्षाओं का संदेश दिया। बाबा सरबजोत सिंह बेदी ने प्रवचनों से संगत को गुरु नानक देव के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समारोह में उपमुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री, विधायक विवेक शर्मा और पूर्व विधायक सतपाल रायजादा ने पहुंचकर माथा टेका और बाबा सरबजोत सिंह बेदी सहित संगत को प्रकाश पर्व की बधाई दी। इस अवसर पर बाबा बेदी ने तीनों जनप्रतिनिधियों को सिरोपा भेंट कर सम्मानित किया। कार्यक्रम के समापन पर गुरु का लंगर लगाया गया। इस दौरान संगत ने प्रसाद ग्रहण किया।