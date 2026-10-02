{"_id":"6abf86c17c70e6cd1c0c2352","slug":"video-amb-53-units-of-blood-collected-at-blood-donation-camp-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"अंब: रक्तदान शिविर में 53 यूनिट रक्त एकत्रित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

रक्तदान सेवा जागरूकता से जुड़ी टाईडी एंड सोबर टोमोरो फाउंडेशन की ओर से अंब में 42 वें रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। फाउंडेशन के संयोजक सुरेश कुमार भारद्वाज ने बताया कि इस रक्तदान शिविर में शिवम हस्पताल एवं श्री बालाजी ब्लड बैंक ऊना की टीम के सहयोग से लोगों ने बढ़-चढ़कर रक्तदान किया। उन्होंने बताया कि संस्था की ओर से साल में रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जाता है तथा रक्तदान के लिए आमजनमानस में निरंतर जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रयास किए जाते हैं । इस शिविर के दौरान सुरेश भारद्वाज,वंदना देवी राकेश बंसल,सुरजीत सिंह ,नेतर कलसी,सुनील दत्त ,रवि बंसल , रविंदर कुमार ,राकेश कुमार, प्रांजल धीमान,निर्मल जसवाल, किरण सिंह ,राजेंद्र कुमार ,रंजना मौजूद रहे।

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