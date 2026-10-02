{"_id":"6abf7031ca1617b1df0cc4ed","slug":"video-aralu-khas-95-students-scholarship-sai-smile-trust-2025-26-2026-10-02","type":"video","status":"publish","title_hn":"ऊना: शिक्षा के साथ संस्कार और इंसानियत का संदेश, अरलू खास में 95 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति वितरित","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

साईं स्माइल ट्रस्ट की ओर से शिव हनुमान बगलामुखी साईं शक्ति पीठ, अरलू खास में मेधावी छात्रवृत्ति समारोह 2025-26 आयोजित किया गया। स्वर्गीय बाबूराम राणा की स्मृति में आयोजित समारोह में विभिन्न विद्यालयों के 95 विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की गई। इस दौरान विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ अच्छे संस्कार, अनुशासन, जिम्मेदारी और समाज के प्रति संवेदनशीलता अपनाने का संदेश दिया गया। बच्चों ने हिंदी, पंजाबी और पहाड़ी गीतों पर प्रस्तुतियां देकर समारोह में खूब रंग जमाया।

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