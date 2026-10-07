{"_id":"6ac62f0de55c37bb860d7264","slug":"video-video-four-day-workshop-for-panchayat-representatives-inaugurated-in-solan-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"वीडियो: सोलन में पंचायत प्रतिनिधियों के लिए चार दिवसीय कार्यशाला का शुभारंभ","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय में सोलन और कंडाघाट विकास खंड के पंचायत प्रधान वह उप प्रधान के लिए चार दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया है। कार्यशाला के दौरान बुधवार को पंचायत प्रतिनिधियों को महिलाओं को वन स्टॉप सेंटर में मिलने वाली सुविधाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान बताया गया कि प्रदेश में बने वन स्ट्रोक सेंटर में महिलाएं अपने बच्चों के साथ 10 दिनों तक रह सकती है। इस दौरान उन्हें कानूनी सहायता के साथ स्वास्थ्य एवं रहने की सुविधा दी जाती है। इस दौरान बताया गया कि पहले वन स्ट्रोक सेंटर में महिलाओं को केवल पांच दिन तक रुकने की सुविधा मिलती थी, जिसे अब 10 दिन कर दिया गया है। इस दौरान बताया गया कि वन स्ट्रोक सेंटर में आने वाली महिलाओं को पुलिस सहायता देने के लिए सेंटर की टीम उन्हें नजदीकी पुलिस स्टेशन में ले जाकर शिकायत दर्ज करवाएंगे।

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