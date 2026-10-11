{"_id":"6acb58d8ea498ab6e80b358f","slug":"video-solan-heavy-rainfall-temperature-drops-by-5-to-6-degrees-2026-10-11","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन में झमाझम बारिश से पांच से छह डिग्री लुढ़का तापमान, ठंड बढ़ी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सोलन शहर और आसपास के क्षेत्रों में लगातार बारिश होने से मौसम ठंडा हो गया है। रविवार दोपहर करीब 12:30 बजे अचानक बारिश शुरू हुई। शुरुआती दौर में मूसलाधार बारिश होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई लोग बारिश से बचने के लिए दुकानों और घरों में ही रुके रहे। करीब एक घंटे तक तेज बारिश होने के बाद भी बारिश का सिलसिला जारी रहा। लगातार बरसात के कारण शहर के मौसम में बदलाव देखने को मिला और ठंड बढ़ गई। बारिश के बाद सोलन में तापमान में करीब 5 से 6 डिग्री तक गिरावट आने की जानकारी है। मौसम ठंडा होने से लोगों को गर्म कपड़ों की जरूरत महसूस होने लगी है। बारिश के कारण शहर और आसपास के क्षेत्रों में दिनभर मौसम सुहावना से ठंडा बना रहा। मौसम विभाग की ओर से आगामी पांच दिनों तक बारिश की संभावना जताई गई है। ऐसे में आने वाले दिनों में भी मौसम में बदलाव बना रह सकता है। लोगों को मौसम के पूर्वानुमान पर नजर रखने और बारिश के दौरान सावधानी बरतने की सलाह दी जाती है।

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