{"_id":"6b07f0be10a25b66c10bc6a9","slug":"video-pm-shri-girls-school-solan-annual-function-cultural-program-2026-11-26","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन कन्या स्कूल का वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया, छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से मोहा मन","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पीएम श्री राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला सोलन में वार्षिक समारोह धूमधाम से मनाया गया। कार्यक्रम में समाजसेवी कर्नल संजय शांडिल ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। समारोह में छात्राओं ने रंगारंग सांस्कृतिक प्रस्तुतियां देकर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम के दौरान स्कूल की प्रधानाचार्य अल्पा मलिक शर्मा ने वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। उन्होंने विद्यालय की शैक्षणिक, खेलकूद और अन्य गतिविधियों में वर्षभर की उपलब्धियों का ब्यौरा साझा किया। समारोह में छात्राओं ने विभिन्न रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। अपनी प्रस्तुतियों के माध्यम से उन्होंने प्रतिभा और कला कौशल का प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने छात्राओं की प्रस्तुतियों की सराहना की। वार्षिक समारोह के माध्यम से विद्यालय की सालभर की गतिविधियों और उपलब्धियों को साझा करने के साथ छात्राओं को अपनी प्रतिभा दिखाने का मंच मिला।

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