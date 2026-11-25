ड्रग अलर्ट में खुलासा: हिमाचल में बनी 91 समेत देशभर की 324 दवाओं के सैंपल फेल, बाजार से वापस मंगवाई जाएंगी
हिमाचल प्रदेश में सबसे अधिक सोलन जिले की 65 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। इसके अलावा सिरमौर की 19, ऊना की पांच और कांगड़ा की दो दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं।
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हिमाचल प्रदेश में बनी 91 दवाओं के सैंपल गुणवत्ता जांच में मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं। वहीं, देशभर में कुल 324 दवाओं के सैंपल फेल हुए हैं। प्रदेश में सबसे अधिक सोलन जिले की 65 दवाओं के सैंपल फेल पाए गए हैं। इसके अलावा सिरमौर की 19, ऊना की पांच और कांगड़ा की दो दवाएं गुणवत्ता मानकों पर खरी नहीं उतरीं। फेल हुए सैंपलों में संक्रमण, एनीमिया, खुजली, बुखार, खांसी-जुकाम, दर्द, एसिडिटी, ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, अस्थमा और कोलेस्ट्रॉल समेत कई बीमारियों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाएं शामिल हैं। राज्य ड्रग कंट्रोलर डॉ. मनीष कपूर ने बताया कि दवा कंपनियों के खिलाफ ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। कंपनियों को नोटिस जारी कर दवाओं के बैच बाजार से वापस मंगवाने के निर्देश दिए जाएंगे।
इन कंपनियों की दवाओं के सैंपल हुए फेल
राज्य प्रयोगशाला की जांच में मानपुरा की अल्ट्रा ड्रग, काठा की बंगाल केमिकल एंड फार्मास्युटिकल, बद्दी की एलविटा फार्मा, गुल्लरवाला की एफी फार्मा, बद्दी की क्योर टेक स्किन, कालाअंब की स्टार फिल्ट्रेशन और वारव बायोजेनेटिक समेत कई कंपनियों के दवा सैंपल फेल हुए हैं। इसके अलावा झाड़माजरी की वीएबीपीएस, परवाणू की मेक बायोटेक, कालाअंब की अलडे मेडिइफेक्स, ऊना की वेलग्रेड फार्मा, सोलन के देवठी की क्योर हेल्थ और झाड़माजरी की डेक्सिन फार्मा के सैंपल भी गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। डेक्सिन फार्मा के एसिडिटी की दवा के दो सैंपल एक साथ फेल हुए हैं। कालाअंब की आसिन फार्मा, बद्दी की आयोरिटयल इंडिया, विग्स बायोटेक और सरेट मेडिकेयर के अलावा हिमसागर लैबोरेट्री के सैंपल भी फेल पाए गए हैं।
इन कंपनियों की दवाएं भी खरी नहीं उतरीं
सोलन की इंडिया हेल्थकेयर, कसौली की एमरोज फार्मा, दवनी की श्याम हेल्थकेयर, मोगीनंद की आकोरा केयर, बद्दी की कोलेश फार्मा और थाना स्थित एक कंपनी की सीने में जलन की दवा के सैंपल भी मानकों पर सही नहीं पाए गए। परवाणू की मोरपिन, बद्दी की कोटास्टा फार्मास्युटिकल, सोर वैक्स, मार्टिन एंड ब्राउन, कालाअंब की प्रोटेक्ट बीसीएल फार्मा और एलेक्सा फार्मा समेत कई अन्य कंपनियों की हार्ट अटैक, फंगल संक्रमण और बुखार की दवाओं के सैंपल फेल हुए। बद्दी के अटोप हेल्थकेयर, मानपुरा की शिवा बायोटेक, नालागढ़ की तनिष्का फार्मास्युटिकल, झाड़माजरी की इनावा केपटेप और सोलन की गोवा एंटीबायोटिक कंपनी के आयरन एवं फोलिक एसिड के तीन सैंपल फेल हुए हैं।
भटोली कलां, पांवटा की दवा कंपनियों के सैंपल भी फेल
भटोली कलां की मेडवेल बायोटेक, पांवटा की सी फार्मास्युटिकल, मार्टिन एंड ब्राउन, एसटेम हेल्थकेयर, पीत रेमडीज, एनरोज फार्मा, प्रोटेक्ट टेली क्लीनिक, गोलेश रेमडीज, एबसोल्यूट रेमडीज, नेपच्यून, पार्क फार्मा, डेक्सीन, स्विश गार्नियर, शिव इंडस्ट्री, थ्योन फार्मा, एमके हेल्थकेयर, पवित्र फार्मा, आरएच लैबोरेट्री, जैक्सन लैबोरेट्री, अल्ट्रा ड्रग, एस्टरिस्क हेल्थकेयर, एडमड फार्मा, शेर वोटिक फार्मा, जेडआरएस, एसेस लाइफ साइंस, पोलेस्टर, कोलेश फार्मा, ग्लाइड केमिकल, एथेस लाइफ साइंस, कृशा हेल्थकेयर, कोसेकेफ इंडिया, बायोजेनेटिक ड्रग, स्पेन फार्मा, पार्क फार्मा स्टार, बायोजेनेटिक रेमेडीज, सिंबोसिस फार्मा और अनीस्पीड फार्मा के सैंपल भी फेल हुए हैं।
ये दवाएं भी मानकों पर खरी नहीं उतरीं
केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन (सीडीएसओ) की जांच में भी हिमाचल की कई दवा कंपनियों के सैंपल गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। इसमें थाना स्थित आदिल बायोटेक, मार्टिन एंड ब्राउन, गुलफिक बायोटेक और इंटेग्रेटेड लैबोरेट्री के आई ड्रॉप के सैंपल फेल हुए हैं। इनमें आई ड्रॉप के दो सैंपल एक साथ फेल पाए गए। इसके अलावा बद्दी के भुड स्थित मून मार्क, जेपी इंडस्ट्रीज, अलमड पार्क और कालाअंब की इवेंट कॉरपोरेट कंपनी के दवा सैंपल भी गुणवत्ता जांच में फेल हुए हैं।