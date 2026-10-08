{"_id":"6ac76346415becc533005dff","slug":"video-parwanoo-bjp-rally-protest-against-congress-government-rajiv-saizal-2026-10-08","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: परवाणू में कांग्रेस सरकार के खिलाफ भाजपा की रैली, राजीव सैजल बोले- विकास कार्यों के लिए बजट नहीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

कांग्रेस प्रदेश सरकार की नीतियों के विरोध में भाजपा कसौली मंडल ने गुरुवार दोपहर परवाणू में रैली निकालकर प्रदर्शन किया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और क्षेत्र से जुड़े विकास एवं जनहित के मुद्दे उठाए। प्रदर्शन के दौरान पूर्व स्वास्थ्य मंत्री एवं भाजपा नेता डॉ. राजीव सैजल ने प्रदेश सरकार पर क्षेत्र के विकास कार्यों के लिए पर्याप्त बजट उपलब्ध नहीं करवाने का आरोप लगाया। डॉ. सैजल ने कहा कि बजट की कमी के कारण क्षेत्र में कई विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से मांग की कि लंबित और प्रभावित विकास कार्यों को गति देने के लिए आवश्यक धनराशि उपलब्ध कराई जाए। भाजपा कार्यकर्ता रैली के रूप में परवाणू पहुंचे और चौक पर प्रदर्शन किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए स्थानीय स्तर पर विकास से जुड़े मुद्दे उठाए। भाजपा नेताओं ने कहा कि क्षेत्र की जनता से जुड़े विकास कार्यों और जनहित के विषयों को लगातार उठाया जाएगा। पार्टी ने स्पष्ट किया कि इन मुद्दों को लेकर उसका संघर्ष आगे भी जारी रहेगा। भाजपा नेताओं का कहना था कि क्षेत्र में कई विकास योजनाएं और कार्य पर्याप्त बजट के अभाव में प्रभावित हो रहे हैं। उन्होंने सरकार से आवश्यक फंड जारी कर विकास कार्यों को गति देने की मांग की। प्रदर्शन में भाजपा कसौली मंडल के पदाधिकारी, कार्यकर्ता और स्थानीय लोग मौजूद रहे। भाजपा नेताओं ने कहा कि क्षेत्र से जुड़े विकास और जनहित के मुद्दों को लेकर पार्टी लगातार आवाज उठाती रहेगी। उन्होंने सरकार से स्थानीय समस्याओं पर गंभीरता से विचार कर आवश्यक कदम उठाने की मांग की।

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