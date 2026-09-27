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सोलन: कसौली जाने वाले रास्ते पर दिनभर रेंगते रहे वाहन, पंचराहा चौक पर जाम से परेशान हुए लोग
वीकेंड पर कसौली और आसपास के पर्यटन क्षेत्रों की ओर बढ़ी वाहनों की आवाजाही ने रविवार को गड़खल के पंचराहा चौक की यातायात व्यवस्था को प्रभावित कर दिया। सुबह से ही चौक पर वाहनों का दबाव बढ़ता गया और दिनभर गाड़ियां रेंग-रेंगकर आगे बढ़ती रहीं।
पंचराहा चौक और इसके आसपास की सड़कें पहले से ही काफी संकरी हैं। ऐसे में एक साथ बड़ी संख्या में वाहनों के पहुंचने से वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कसौली, गड़खल और अन्य संपर्क मार्गों पर कई जगह वाहनों की लंबी कतारें नजर आईं।
स्थानीय लोगों के अनुसार पंचराहा चौक को जाम से राहत दिलाने के लिए गड़खल बाईपास पुल का निर्माण प्रस्तावित किया गया था। इसका निर्माण कार्य लंबे समय से चल रहा है, लेकिन अभी तक पूरा नहीं हो पाया है।
बाईपास पुल के अधूरे रहने के कारण कसौली और आसपास के क्षेत्रों की ओर जाने वाला अधिकांश यातायात अभी भी पंचराहा चौक की संकरी सड़कों से होकर गुजरता है। रविवार को वाहनों की संख्या बढ़ने पर यही व्यवस्था यातायात दबाव का मुख्य कारण बन गई।
चौक पर पुलिस कर्मचारी तैनात रहे और यातायात को नियंत्रित करने का प्रयास करते रहे। पुलिस की सक्रियता के कारण स्थिति पूरी तरह जाम में तब्दील नहीं हुई, लेकिन वाहनों की गति बेहद धीमी रही।
संकरी सड़क और वाहनों की अधिक संख्या के कारण चालकों को एक-दूसरे को रास्ता देने में भी दिक्कत हुई। कई वाहन चालकों को चौक पार करने में सामान्य दिनों की तुलना में काफी अधिक समय लगा।
स्थानीय लोगों और वाहन चालकों का कहना है कि पंचराहा चौक पर यातायात समस्या का स्थायी समाधान बाईपास पुल के निर्माण से ही संभव है। उनका कहना है कि पुल का काम जल्द पूरा होने से चौक से गुजरने वाले वाहनों का दबाव कम होगा और कसौली की ओर जाने वाले यात्रियों को राहत मिलेगी।
वीकेंड पर पर्यटकों की संख्या बढ़ने के साथ इस मार्ग पर यातायात दबाव और बढ़ जाता है। ऐसे में बाईपास पुल का निर्माण पूरा होना स्थानीय लोगों के साथ-साथ पर्यटकों के लिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है।
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