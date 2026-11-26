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सोलन। कसौली विधानसभा क्षेत्र की बोहली पंचायत में दंगल मेला कमेटी माइयां जोहड़जी की ओर से आयोजित कबड्डी प्रतियोगिता के महिला वर्ग के रोमांचक फाइनल मुकाबले में जोहड़जी व कुपवी टीम को 20-18 से हराकर ट्राफी जीती। आयोजन कमेटी ने विजेता टीम को 5100 व उपविजेता को 3100 रुपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। इसी तरह लड़कों के जूनियर वर्ग में फाइनल मुकाबला भारती-7 और सुल्तानपुर के बीच खेला गया, जिसमें भारती-7 ने सुल्तानपुर को 31-25 से बात दी। विजेता टीम को 3100 रुपये व उपविजेता को 2500 रुपये नकद व ट्रॉफी देकर सम्मानित किया। प्रतियोगिता में धरोटी पंचायत के प्रधान विजय शर्मा ने बतौर मुख्यातिथि शिरकत की। जबकि विशेष अतिक्ति सारथी विकास प्रबंधन समिति के महासचिव एनडी शर्मा, पूर्व सैनिक विजय शर्मा, व्यवसायी मोंटी अत्री, अंकित शर्मा, विक्की शर्मा, विकास शर्मा, संजीव शर्मा आदि मौजूद रहे। मेला कमेटी की ओर से उन्हें सम्मानित किया।

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