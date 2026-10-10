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वीडियो: वीकेंड पर कालका-शिमला ट्रेन देसी-विदेशी पर्यटकों से पैक, धर्मपुर स्टेशन पर भीड़
विश्व धरोहर कालका-शिमला रेल मार्ग पर रेल विभाग की ओर से धर्मपुर से शिमला के लिए ट्रेन का सफल संचालन किया जा रहा है। चार अक्तूबर को ट्रेन संचालन का एक महिना बीत जाने के बाद ट्रेन में देश के अलग-अलग राज्यों से शिमला घूमने जा रहे पर्यटकों की संख्या मे निरंतर बढ़ोतरी हो रही है। इससे रेल विभाग को भी राजस्व मिल रहा है। विकेंड पर शनिवार को ट्रेन पर्यटकों से फुल रही। शनिवार को यूएसए के पर्यटक भी पहुंचे। कहा कि धर्मपुर रेलवे स्टेशन बहुत खूबसूरत है। पर्यटकों ने स्टेशन पर फोटो शूट भी किया।
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