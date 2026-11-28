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बरोटीवाला (सोलन)। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी) बरोटीवाला इकाई की नई कार्यकारिणी का गठन किया गया। खुशी को अध्यक्ष और गुरतेज को इकाई मंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई। अनुज और विकास को उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया, जबकि अनीश, विक्की मौर्या और प्रियंका को सह मंत्री बनाया गया। योगेश और शुभानी को विशेष आमंत्रित सदस्य के रूप में शामिल किया गया। कार्यकारिणी गठन के दौरान संगठन के विस्तार, विद्यार्थियों की समस्याओं के समाधान और शैक्षणिक परिसर में छात्रहित से जुड़े विभिन्न विषयों पर चर्चा की गई। नवनियुक्त पदाधिकारियों से संगठन की गतिविधियों को सक्रियता, समर्पण और जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ाने का आह्वान किया गया।