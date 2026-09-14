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सोलन: गुरुकुल इंटरनेशनल स्कूल सोलन में हिंदी दिवस और हिंदी पखवाड़ा संपन्न
गुरुकुल इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सोलन में हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़ा हर्षोल्लास, उत्साह और रचनात्मक ऊर्जा के साथ मनाया गया। इस दौरान विद्यालय में विभिन्न गतिविधियों और प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया, जिनके माध्यम से विद्यार्थियों को हिंदी भाषा से जुड़ने, अपनी प्रतिभा निखारने और आत्मविश्वास के साथ विचार व्यक्त करने का अवसर मिला।
हिंदी पखवाड़े के दौरान कविता वाचन, भाषण, कहानी वाचन, लघु नाटिका, नुक्कड़ नाटक, नृत्य, मुहावरा वाचन, पहेली प्रतियोगिता, हिंदी प्रश्नोत्तरी, सुलेख, श्रुतलेख, शब्दावली प्रतियोगिता, संवाद लेखन, चित्रकला और रचनात्मक लेखन सहित कई गतिविधियां आयोजित की गईं। विद्यार्थियों ने प्रत्येक गतिविधि में उत्साहपूर्वक भाग लेते हुए अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया।
बाल वाटिका से लेकर कक्षा दसवीं तक के विद्यार्थियों ने कार्यक्रम में सक्रिय सहभागिता की। नन्हे विद्यार्थियों ने कविता वाचन, पहेलियों, नृत्य और अन्य प्रस्तुतियों से सभी का मन मोह लिया। वहीं, वरिष्ठ विद्यार्थियों ने भाषण, कहानी वाचन, लघु नाटिका, नुक्कड़ नाटक और रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से प्रभावशाली अभिव्यक्ति प्रस्तुत की।
हिंदी दिवस के अवसर पर विद्यालय का वातावरण हिंदी भाषा के प्रति प्रेम, सम्मान और गौरव की भावना से भर गया। गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों को यह संदेश दिया गया कि भाषा केवल विचारों के आदान-प्रदान का माध्यम नहीं है, बल्कि यह हमारी संस्कृति, साहित्य, संस्कार, परंपराओं और भावनाओं की पहचान भी है। हिंदी हमें अपनी जड़ों से जोड़ने के साथ-साथ आत्मविश्वास के साथ अपनी बात रखने की प्रेरणा देती है।
इस अवसर पर विद्यालय की प्रधानाचार्या सागरिका बख्शी ने विद्यार्थियों को हिंदी भाषा के महत्व से अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि हिंदी हमारी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न हिस्सा है। विद्यार्थियों को हिंदी का सम्मान करने और दैनिक जीवन में इसके अधिकाधिक प्रयोग के लिए प्रेरित करते हुए उन्होंने कहा कि अपनी भाषा पर गर्व करना अपनी पहचान पर गर्व करने के समान है।
प्रधानाचार्या ने हिंदी पखवाड़े में विद्यार्थियों की उत्साहपूर्ण सहभागिता की सराहना की और सभी को शुभकामनाएं एवं बधाई दी। उन्होंने कहा कि इस तरह की गतिविधियां विद्यार्थियों में रचनात्मकता, आत्मविश्वास और अभिव्यक्ति की क्षमता को मजबूत करती हैं।
हिंदी दिवस एवं हिंदी पखवाड़े का आयोजन विद्यार्थियों के लिए केवल भाषाई उत्सव नहीं रहा, बल्कि यह अपनी प्रतिभा पहचानने, आत्मविश्वास बढ़ाने और भाषा व संस्कृति से जुड़ने का प्रेरणादायक अवसर भी बना। विद्यार्थियों की सक्रिय भागीदारी ने पूरे आयोजन को जीवंत, सार्थक और यादगार बना दिया।
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