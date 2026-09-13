Solan News: शहर में पेयजल किल्लत होगी दूर, सभी वार्डाें में बनेंगे पेयजल टैंक

विज्ञापन

नगर निगम की बैठक के दौरान इस प्रस्ताव को पास कर शुरू होगा कामशहर के मुख्य जल भंडार से सीधे जुड़ेंगे नए बनने वाले टैंकसंवाद न्यूज एजेंसीसोलन। शहर के लोगों को पेयजल किल्लत से बड़ी राहत मिलने की उम्मीद जगी है। नगर निगम ने शहर के सभी 17 वार्डों में पेयजल भंडारण टैंक बनाने की योजना तैयार की है। योजना को अंतिम रूप देते हुए आगामी नगर निगम बोर्ड की बैठक में इसका प्रस्ताव पेश कर प्रशासनिक व वित्तीय मंजूरी ली जाएगी। मंजूरी मिलते ही वार्ड स्तर पर निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा।जानकारी के अनुसार वर्तमान में शहर में रोजाना लगभग 90 लाख से एक करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता होती है। इसके मुकाबले इन दिनों रोजाना मुख्य जल भंडारण टैंक में 70 से 80 लाख लीटर ही पानी सप्लाई दी जा रही है। नतीजा यह है कि हर दिन शहर के किसी न किसी वार्ड में पेयजल किल्लत झेलनी पड़ती है। लेकिन वार्ड स्तर पर बनने वाले टैंक से राहत मिलेगी। इस योजना की सबसे खास बात यह होगी कि सभी 17 वार्डों में बनने वाले नए टैंक सीधे शहर के मुख्य जल भंडारण टैंक से पाइपलाइन के माध्यम से जोड़े जाएंगे। इससे न केवल भंडारण क्षमता बढ़ेगी, बल्कि नलों में पानी का दबाव भी एकसमान बना रहेगा। जिन इलाकों में बूस्टर पंपों की कमी के कारण पानी नहीं पहुंचता था, वहां भी सप्लाई सुचारू हो सकेगी।कोटपार्षदों को दिए गए जमीन चिह्नित करने के निर्देशनगर निगम सोलन की महापौर सुषमा शर्मा ने कहा कि सभी 17 वार्डों के पार्षदों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने-अपने वार्डों में टैंक निर्माण के लिए उपयुक्त सरकारी भूमि की तलाश कर निगम को रिपोर्ट सौंपें। जमीन का चयन होते ही विस्तृत कार्ययोजना तैयार कर टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी। शहर में लंबे समय से चली आ रही पेयजल समस्या को स्थायी रूप से खत्म करने के लिए यह मास्टर प्लान तैयार किया गया है। निगम की बैठक में प्रस्ताव पास होते ही बिना देरी के काम शुरू कराया जाएगा।