{"_id":"6af196b03697da4dc10b1cda","slug":"video-diwali-firecrackers-air-pollution-dharampur-solan-2026-11-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"सोलन: दिवाली के पटाखों से धर्मपुर की हवा हुई प्रदूषित, सुबह तक छाई रही धुएं की चादर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

दिवाली के अवसर पर धर्मपुर और आसपास के क्षेत्रों में जमकर पटाखे जलाए गए। इसके चलते इलाके की हवा प्रदूषित हो गई और कई स्थानों पर धुएं की मोटी परत दिखाई दी। पटाखों से उठने वाले धुएं का असर अगले दिन सुबह भी बना रहा। स्थानीय स्तर पर धुआं करीब 12 बजे तक वातावरण में छाया रहा। दिवाली की रात लगातार पटाखे फोड़े जाने से क्षेत्र में हर तरफ धुंध जैसा माहौल बन गया। सुबह तक हवा में पटाखों का धुआं नजर आता रहा, जिससे पर्यावरण पर इसके प्रभाव को महसूस किया गया। सरकार की ओर से लोगों को ग्रीन दिवाली मनाने और पटाखों का कम इस्तेमाल करने की अपील की जाती है। इसके बावजूद धर्मपुर क्षेत्र में इन निर्देशों का अपेक्षित असर दिखाई नहीं दिया। पटाखों के इस्तेमाल से उठे धुएं ने एक बार फिर त्योहारों के दौरान वायु प्रदूषण को लेकर चिंता बढ़ा दी है। स्थानीय स्तर पर पटाखों से निकलने वाले धुएं को लेकर सवाल उठ रहे हैं। जरूरत है कि लोग त्योहार की खुशियां मनाते समय पर्यावरण का भी ध्यान रखें और प्रदूषण कम करने वाले विकल्पों को अपनाएं।

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