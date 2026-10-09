बीएसएनएल के 27वें स्थापना दिवस पर सोलन में रक्तदान शिविर, 20 लोगों ने किया महादान

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स्थापना दिवस को समाजसेवा से जोड़ते हुए भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) सोलन ने शुक्रवार को आयुर्वेदिक अस्पताल में रक्तदान शिविर आयोजित किया। बीएसएनएल के 27वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित इस शिविर में कुल 20 लोगों ने रक्तदान किया। शिविर का उद्देश्य जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त की उपलब्धता में योगदान देना और लोगों को स्वैच्छिक रक्तदान के लिए प्रेरित करना रहा। शिविर में बीएसएनएल के अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ अन्य इच्छुक लोगों ने भी भाग लिया। रक्तदाताओं ने उत्साह के साथ रक्तदान कर सामाजिक उत्तरदायित्व के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दिखाई। इस अवसर पर सोलन कारोबार क्षेत्र के वरिष्ठ महाप्रबंधक जसपाल सिंह और जिला आयुर्वेदिक अधिकारी निशा वर्मा मौजूद रहीं। उन्होंने रक्तदान के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्वस्थ व्यक्तियों से जरूरतमंदों की सहायता के लिए आगे आने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि रक्तदान एक महत्वपूर्ण सामाजिक कार्य है। रक्त की एक यूनिट किसी जरूरतमंद मरीज का जीवन बचाने में अहम भूमिका निभा सकती है। इसलिए स्वैच्छिक रक्तदान के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना जरूरी है। बीएसएनएल सोलन ने शिविर में रक्तदान करने वाले सभी 20 लोगों का आभार व्यक्त किया। साथ ही आयुर्वेदिक अस्पताल, ब्लड बैंक की टीम और संबंधित स्वास्थ्यकर्मियों को सहयोग के लिए धन्यवाद दिया। बीएसएनएल की ओर से आयोजित यह शिविर सामाजिक कल्याण गतिविधियों का हिस्सा रहा। इसके माध्यम से कर्मचारियों और आम लोगों को रक्तदान के लिए प्रोत्साहित करने तथा जरूरतमंद मरीजों के लिए रक्त उपलब्ध कराने में योगदान देने का प्रयास किया गया।

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