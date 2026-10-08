हिमाचल की सभी 68 सीटों पर चुनाव लड़ेगी लोजपा, नाहन में वीरेंद्र विदूड़ी का बड़ा एलान

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लोक जनशक्ति पार्टी (लोजपा) ने हिमाचल प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर अपनी तैयारियों का संकेत दिया है। पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव एवं हिमाचल प्रदेश प्रभारी वीरेंद्र विदूड़ी ने नाहन में आयोजित प्रेसवार्ता में कहा कि लोजपा प्रदेश की सभी 68 विधानसभा सीटों पर प्रत्याशी उतारने की दिशा में काम करेगी। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में कुल 68 सीटें हैं और अगला विधानसभा चुनाव 2027 में होना निर्धारित है। वीरेंद्र विदूड़ी ने कहा कि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान के नेतृत्व में हिमाचल में संगठन को मजबूत करने की रणनीति तैयार की जा रही है। उन्होंने कहा कि लोजपा नए विजन के साथ प्रदेश में आगे बढ़ेगी और आम जनता से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाएगी। प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए विदूड़ी ने कहा कि हिमाचल की वर्तमान स्थिति किसी से छिपी नहीं है। उन्होंने कालाअंब से नाहन तक सड़क की खराब हालत का मुद्दा उठाते हुए स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार जैसे क्षेत्रों को लेकर भी सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि प्रदेश में विकास कार्यों की गति संतोषजनक नहीं है। खेल क्षेत्र का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हिमाचल में खिलाड़ियों के लिए स्पष्ट और प्रभावी खेल नीति का अभाव है। उनके अनुसार, इसके कारण प्रदेश के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। विदूड़ी ने कहा कि पार्टी सत्ता में आने पर खेल, शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में ठोस नीतियां बनाने को प्राथमिकता देगी। उन्होंने कहा कि लोजपा आम जनता से जुड़े मुद्दों को मजबूती से उठाएगी। प्रेसवार्ता में नाहन में प्रस्तावित रहे स्टील प्लांट का मुद्दा भी उठाया गया। वीरेंद्र विदूड़ी ने कहा कि पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सदानंद चौहान ने अपने कार्यकाल में नाहन में स्टील प्लांट लाने की पहल की थी। उनके अनुसार, तत्कालीन सरकार ने इस प्लांट को नाहन के बजाय कांगड़ा भेज दिया। उन्होंने कहा कि यदि स्टील प्लांट नाहन में स्थापित होता तो क्षेत्र के हजारों युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा हो सकते थे। विदूड़ी ने कहा कि लोजपा हिमाचल के विकास और युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए गंभीरता से काम करेगी। उन्होंने क्षेत्र से जुड़े पुराने और लंबित मुद्दों को भी पार्टी की ओर से प्रमुखता से उठाने की बात कही। प्रेसवार्ता में लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष नितिन चौहान ने कहा कि पार्टी ने उन पर जो विश्वास जताया है, उसके लिए वह आभारी हैं। उन्होंने कहा कि वह अपने पिता और पार्टी के पूर्व विधायक स्वर्गीय सदानंद चौहान के सपनों को साकार करने के लिए नाहन सहित पूरे प्रदेश में संगठन को मजबूत करने के लिए काम करेंगे।

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