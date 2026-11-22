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बैटरी चालित साइकिल, ठोस कचरा प्रबंधन और वर्षा जल संचयन के मॉडल से विद्यार्थियों ने दिखाई रचनात्मकताडीआरडीए की प्रदर्शनी में पहाड़ी व्यंजनों और ग्रामीण महिलाओं के हाथों से बने उत्पादों की खूब हो रही खरीदारीयोगेंद्र अग्रवालददाहू (सिरमौर)। अंतरराष्ट्रीय रेणुका मेले में विभागों की ओर से लगाई प्रदर्शनियां मेलार्थियों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई हैं। मेले के प्रगति मैदान में करीब एक दर्जन विभागों ने प्रदर्शनियां लगाकर सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं, विभागीय गतिविधियों और उपलब्धियों को प्रदर्शित किया है। इनके माध्यम से जहां लोगों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी मिल रही है, वहीं स्थानीय उत्पादों और नवाचारों को भी प्रोत्साहन मिल रहा है।कृषि विभाग की प्रदर्शनी में स्थानीय कृषि उत्पादों को विशेष रूप से प्रदर्शित किया गया है। वहीं, उद्यान विभाग की प्रदर्शनी में विभिन्न प्रजातियों के फूलों और फलों ने अपनी सुगंध और आकर्षक सजावट से लोगों का ध्यान खींचा है।मेले में उद्योग, जल शक्ति, आयुष, ग्रामीण विकास, स्वास्थ्य, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, शिक्षा, सूचना एवं जनसंपर्क, परिवहन, आपदा प्रबंधन और खाद्य सुरक्षा विभागों सहित विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से भी प्रदर्शनियां लगाई गई हैं। इनके माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं, सुविधाओं और विभागीय कार्यों की जानकारी दी जा रही है।शिक्षा विभाग की प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच की झलक देखने को मिल रही है। बच्चों ने बैटरी से संचालित साइकिल, ठोस कचरा प्रबंधन और वर्षा जल संचयन जैसे विषयों पर आकर्षक मॉडल तैयार किए हैं। ये मॉडल विद्यार्थियों की प्रतिभा के साथ पर्यावरण संरक्षण और उपयोगी तकनीक के प्रति उनकी समझ को भी दर्शा रहे हैं।डीआरडीए के माध्यम से लगाई प्रदर्शनी में पारंपरिक उत्पादों और पहाड़ी व्यंजनों को खूब सराहना मिल रही है। यहां मेलार्थी स्थानीय व्यंजनों का स्वाद चखने के साथ ग्रामीण महिलाओं के हाथों से तैयार रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाली वस्तुओं और अन्य उत्पादों की खरीदारी भी कर रहे हैं। इससे स्थानीय उत्पादों और ग्रामीण महिलाओं के हुनर को बाजार मिल रहा है।मंदिर परिसर का फव्वारा बना सेल्फी प्वाइंटरेणुकाजी तीर्थ के मंदिर परिसर में स्थापित फव्वारा भी श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। इसकी खूबसूरती मंदिर परिसर की शोभा बढ़ा रही है। श्रद्धालु यहां सेल्फी लेकर मेले के यादगार पलों को कैमरे में कैद कर रहे हैं। करीब 18 वर्ष पूर्व इस फव्वारे को मंदिर परिसर के समीप स्थित पुष्प वाटिका में स्थापित किया गया था। मेले में मंदिरों को प्राकृतिक फूलों और पत्तियों से आकर्षक ढंग से सजाया गया है। फूलों की पारंपरिक सजावट ने मंदिर परिसर की सुंदरता को और निखार दिया है। मंदिरों की सजावट के लिए चंडीगढ़ से विशेष कारीगर बुलाए गए थे। प्राकृतिक फूलों और पत्तियों से की गई यह सजावट श्रद्धालुओं के आकर्षण का विशेष केंद्र बनी हुई है।