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साईं हॉल से निकली पालकी यात्रा, भजन-कीर्तन के बाद श्रद्धालुओं को बांटा प्रसादप्रभात फेरी, हवन-यज्ञ और भजन सहित कई धार्मिक व सेवा गतिविधियां आयोजितसंवाद न्यूज एजेंसीनाहन (सिरमौर)। श्री सत्य साईं बाबा की 101वीं जयंती पर नाहन में पालकी शोभायात्रा निकाली गई। श्री सत्य साईं सेवा संगठन नाहन की ओर से आयोजित शोभायात्रा में शहर के सैकड़ों साईं प्रेमियों ने भाग लिया।शोभायात्रा साईं हॉल से रानीताल, पक्का तालाब, गुन्नूघाट, बड़ा चौक, छोटा चौक और कच्चा टैंक सहित शहर के विभिन्न क्षेत्रों से होते हुए वापस साईं हॉल पहुंचकर संपन्न हुई। यहां श्रद्धालुओं को प्रसाद वितरित किया गया। शोभायात्रा की खास बात यह रही कि सभी साईं प्रेमी अनुशासित ढंग से एक कतार में चलते रहे। इससे शहर में यातायात व्यवस्था भी प्रभावित नहीं हुई। बच्चों से लेकर बुजुर्गों तक सभी ने कतारबद्ध होकर शोभायात्रा में भाग लिया। कई स्कूलों के बच्चे भी इसमें शामिल हुए।शोभायात्रा से पहले साईं हॉल में भजन-कीर्तन का आयोजन किया गया। इसमें स्कूली बच्चों, महिलाओं और पुरुषों ने भाग लिया। श्री सत्य साईं सेवा संगठन के अध्यक्ष प्रो. अमर सिंह चौहान ने बताया कि भगवान श्री सत्य साईं बाबा की 101वीं जयंती के उपलक्ष्य में संगठन की ओर से धार्मिक और सेवा गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इनमें प्रभात फेरी, लक्ष्य अर्चना, हवन-यज्ञ, पारिवारिक एवं महिला भजन, विद्यालय और अस्पताल सेवा, बाल विकास कार्यक्रम, विशेष भजन और भाषण स्पर्धा शामिल हैं। इसके अलावा जरूरतमंदों को अन्न, वस्त्र, स्वेटर, जुराबें, जूते और पाठ्य एवं लेखन सामग्री भी वितरित की जा रही है। इस अवसर पर प्रो. अमर सिंह चौहान, डॉ. सुरेश जोशी, वेद प्रकाश गुरुजी, रजनी, अशोक विक्रम, शीला जोशी और सत्यम शर्मा सहित सैकड़ों साईं प्रेमी मौजूद रहे।