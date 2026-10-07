{"_id":"6ac63216f5da214c3f0fd37c","slug":"video-haryana-chief-minister-nayab-singh-saini-arrived-in-nahan-and-met-the-family-of-the-late-vinay-gupta-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिवंगत विनय गुप्ता के परिवार से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}
नाहन पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिवंगत विनय गुप्ता के परिवार से की मुलाकात
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को नाहन पहुंचे और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत विनय गुप्ता के निवास पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट की। उन्होंने विनय गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत विनय गुप्ता के निधन पर गहरा दुख जताया और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप, जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज गुप्ता सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।
एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें
अमर उजाला प्रीमियम वीडियो सिर्फ सब्सक्राइबर्स के लिए उपलब्ध है
प्रीमियम वीडियो
सभी विशेष आलेख
फ्री इ-पेपर
सब्सक्राइब करें
Next Article
Disclaimer
हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।