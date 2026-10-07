{"_id":"6ac63216f5da214c3f0fd37c","slug":"video-haryana-chief-minister-nayab-singh-saini-arrived-in-nahan-and-met-the-family-of-the-late-vinay-gupta-2026-10-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"नाहन पहुंचे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी, दिवंगत विनय गुप्ता के परिवार से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बुधवार को नाहन पहुंचे और भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे दिवंगत विनय गुप्ता के निवास पर जाकर उनके परिवारजनों से भेंट की। उन्होंने विनय गुप्ता के निधन पर शोक व्यक्त करते हुए परिजनों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट कीं। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष डॉ. राजीव बिंदल ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने दिवंगत विनय गुप्ता के निधन पर गहरा दुख जताया और शोकाकुल परिवार को ढांढस बंधाया। उन्होंने कहा कि दुख की इस घड़ी में वह परिवार के साथ खड़े हैं। मुख्यमंत्री ने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करते हुए शोकाकुल परिवार को इस अपार दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करने की कामना की। इस दौरान सांसद सुरेश कश्यप, जिला भाजपा अध्यक्ष धीरज गुप्ता सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।

... और पढ़ें