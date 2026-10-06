वन्यजीवों के प्रति दया भाव बरतें, संरक्षण में निभाएं जिम्मेदारी: अनुज ठाकुर

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संवाद न्यूज एजेंसीददाहू (सिरमौर)। राजकीय महाविद्यालय ददाहू में वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के तहत वन्यजीव संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को लेकर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को वन्यजीवों के महत्व, संरक्षण, पर्यावरण संतुलन और जैव विविधता के प्रति जागरूक करना रहा।वन विभाग के आरएफओ अनुज ठाकुर ने विद्यार्थियों को वन्यजीवों की विभिन्न प्रजातियों, उनके प्राकृतिक आवास और वन एवं वन्यजीव संरक्षण की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि वन्यजीव पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों से वन्य प्राणियों के प्रति दया और संवेदनशीलता का भाव रखने की अपील की। साथ ही वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और वन्यजीवों के संरक्षण में मानवीय संवेदनशीलता के महत्व पर प्रकाश डाला।वन खंड अधिकारी टेक चंद शर्मा ने विद्यार्थियों से वन्यजीव और पर्यावरण संरक्षण को लेकर जागरूकता फैलाने तथा प्रकृति के प्रति जिम्मेदार व्यवहार अपनाने का आह्वान किया। वहीं, वन खंड अधिकारी सुभाष चंद ने बिगड़ते पर्यावरण संतुलन को देखते हुए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनके संरक्षण पर जोर दिया।कार्यवाहक प्राचार्य प्रो. दिनेश कुमार ने वन विभाग के अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि कार्यक्रम विद्यार्थियों के लिए ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक रहा। इससे उनमें वन्यजीव एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति जिम्मेदारी की भावना विकसित हुई है। इस अवसर पर महाविद्यालय के प्राध्यापक और विद्यार्थी मौजूद रहे।