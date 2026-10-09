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रामपुर बुशहर: सनेई से रामपुर जा रही एचआरटीसी की बस खाई में गिरी, बचाव कार्य जारी
हिमाचल प्रदेश के रामपुर बुशहर क्षेत्र में सनेई से रामपुर जा रही एचआरटीसी बस सुबह करीब पौने आठ बजे खाई में गिर गई। बस में 15 से 18 लोग सवार बताए जा रहे हैं और सभी के घायल होने की सूचना है। हादसे के बाद स्थानीय ग्रामीणों, एंबुलेंस कर्मियों और पुलिस ने बचाव कार्य शुरू कर दिया तथा घायलों को रामपुर अस्पताल पहुंचाया जा रहा है।
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