विधानसभा क्षेत्रों की संख्या 68 से बढ़कर 102 होती है तो इसका असर मंत्रिमंडल के आकार पर भी पड़ेगा। संविधान के प्रावधानों के तहत विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15 फीसदी तक ही मंत्रियों की नियुक्ति की जा सकती है। इस हिसाब से 102 सदस्यीय विधानसभा होने पर हिमाचल में मुख्यमंत्री समेत अधिकतम 15 मंत्री बनाए जा सकेंगे। अभी 68 सदस्यीय विधानसभा के आधार पर मंत्रिमंडल का आकार 12 सदस्यों का है। मुख्यमंत्री सुक्खू के मंत्रिमंडल में फिलहाल 11 सदस्य हैं और एक पद खाली है। संविधान के अनुच्छेद 164 (1ए) में मंत्रिपरिषद के आकार की अधिकतम सीमा निर्धारित की गई है। इसके अनुसार किसी राज्य में मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों की कुल संख्या विधानसभा के कुल सदस्यों की 15 फीसदी से अधिक नहीं हो सकती। हालांकि, इस प्रावधान में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या 12 रखने की व्यवस्था भी है।

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