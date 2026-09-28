{"_id":"6aba3e2ad447f26e470f3dc0","slug":"video-deputy-commissioner-dr-amit-kumar-sharma-bid-farewell-to-kinnaur-after-serving-in-the-tribal-district-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"किन्नौर से उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा को दी विदाई, जनजातीय जिले में लगभग ढाई वर्ष तक दीं सेवाएं दीं","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

उपायुक्त किन्नौर डॉ. अमित कुमार शर्मा को सोमवार को भावभीनी विदाई दी गई। उनका स्थानांतरण उपायुक्त कुल्लू के पद पर हुआ है। उपायुक्त कार्यालय के अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनके सम्मान में विदाई जलपान कार्यक्रम आयोजित किया। डॉ. अमित कुमार शर्मा ने 3 फरवरी, 2024 को उपायुक्त किन्नौर का कार्यभार संभाला था। उन्होंने लगभग ढाई वर्ष तक इस महत्वपूर्ण पद पर सेवाएं दीं। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने किन्नौर जिले के लगभग सभी दूरदराज क्षेत्रों एवं गांवों का दौरा किया। उन्होंने वहां चल रहे विभिन्न विकासात्मक कार्यों का जायजा लिया। संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश भी दिए। विदाई समारोह में अपने संबोधन में डॉ. अमित कुमार शर्मा ने किन्नौर के लोगों की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि यहां के लोग बहुत अच्छे और अतिथि सत्कार की भावना रखने वाले हैं। उन्होंने जिला प्रशासन किन्नौर में तैनात सभी अधिकारी एवं कर्मचारियों को मेहनती और कर्तव्यनिष्ठ बताया। उन्होंने अपने दायित्वों का पूरी निष्ठा एवं समर्पण के साथ निर्वहन किया। डॉ. शर्मा ने अपने कार्यकाल में मिले सहयोग के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। डॉ. अमित कुमार शर्मा ने किन्नौर में ढाई वर्ष तक सेवा दी। इस दौरान उन्होंने जिले के दूरदराज के गांवों तक पहुंच बनाई। उन्होंने विभिन्न विकास परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। साथ ही, संबंधित अधिकारियों को समय पर जरूरी दिशा-निर्देश भी दिए। इस अवसर पर उनकी धर्मपत्नी शिवानी भी उपस्थित रहीं। उपायुक्त डॉ. अमित कुमार शर्मा और शिवानी को किन्नौरी टोपी व मफलर भेंट कर सम्मानित किया गया। इसके उपरांत उन्हें बैंडबाजों के साथ भावभीनी विदाई दी गई। सहायक आयुक्त विपन कुमार ठाकुर सहित उपायुक्त कार्यालय के अन्य अधिकारी एवं कर्मचारी भी इस अवसर पर मौजूद रहे।

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